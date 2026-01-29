المالية تعلن المباشرة بإجراءات تمويل رواتب الموظفين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمت المباشرة بإجراءات التدقيق الفعلي لبيانات رواتب موظفي الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل انسيابية"، مبينة ان "الرواتب مؤمنة بالكامل وأن الكوادر المختصة بدأت فعلياً بتمويل الإنفاق كافة".واردفت: "لضمان سرعة الإنجاز وتفادي أي فجوة زمنية، وجهت الوزارة بأن يكون يومي الجمعة والسبت دواماً رسمياً للكوادر المعنية"، داعية "وحدات الإنفاق إلى التعاون في إرسال بياناتها كاملة وبدقة عالية لتسهيل عملية الصرف، مع ضرورة مطابقة البيانات الرقمية والورقية لضمان دقة القيود المالية".واضافت ان "الغاية من اجراء التدقيق وتنفيذ لاحتساب مساهمات التقاعد وارسالها الى التقاعد لتعزيز ايرادات الصندوق والاستقطاع الضريبي لكونه يُقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة من المتهربين عن التسديد"، موضحة انه "في حال وصول القوائم كاملة سيتم إطلاق التمويل وخلافاً لذلك تتحمل الجهة مسؤولية التأخير وعدم التطابق في البيانات بين القوائم الرقمية والورقية وسيتم اشعار الجهات الرقابية بذلك".ودعت المالية بحسب البيان: "وسائل الإعلام والمختصين اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات لضمان تقديم الصورة الحقيقية والمطمئنة للمواطنين".