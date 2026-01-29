الحمداني: المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات لزيادة الناتج المحلي

وقال رئيس مجلس ، ، في كلمة له خلال مشاركته في "منصة للتنمية": إن "الهدف الرئيسي من تأسيس المصارف الحكومية هو بناء رجال أعمال وتوفير فرص العمل"، مؤكداً أن "هذا الهدف يمثل الأساسي لعملها".وأضاف أن "الشعب العراقي يعاني من إسراف في استهلاك الطاقة، والسبب الرئيسي يعود إلى كونها شبه مجانية؛ إذ لا توجد فواتير فعلية للدفع، وحتى في حال وجودها فإن الدعم الحكومي يصل إلى أكثر من 80% من قيمة الفاتورة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دولة في العالم تدعم الطاقة بهذه الطريقة".وأوضح أن "المصرف يدعم المنظومات المستدامة، ولا سيما الطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "هذا التوجه يمثل ثقافة مجتمعية يعمل المصرف على تعزيزها".وبيّن أن "البنك المركزي وجّه المصارف باعتماد آليات جديدة في الكشوفات ونسب الإنجاز وسرعة الإطلاق"، مؤكداً أن "هذه القرارات حفزت المصارف على التعامل مع المبادرات بفاعلية".وأكد الحمداني أن "رؤية المصرف تتجه نحو تحويل المصارف الحكومية إلى مصارف مساهمة مختلطة، بدلاً من كونها مملوكة للدولة بنسبة 100%"، موضحاً أن "الدولة ليست تاجراً ناجحاً بالضرورة، وأن العمل المصرفي يكون أكثر سهولة وكفاءة عند إدارته بعقلية قريبة من القطاع الخاص".واختتم بالإشارة إلى أن "المصارف الحكومية تعمل وتنجز، ولديها مبادرات للصناعة وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى مبادرات للطاقة والتوطين"، مؤكداً وجود تطور مستمر في الأداء العام.