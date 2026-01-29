الحمداني: المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات لزيادة الناتج المحلي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الذهب يواصل صعوده ويتجاوز 5400 دولار للأوقية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554699-639052881779512033.jfif
الحمداني: المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات لزيادة الناتج المحلي
اقتصاد
2026-01-29 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن
المصرف العراقي للتجارة
، اليوم الخميس، أن المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات لزيادة الناتج المحلي، مشيراً إلى وجود تطور ملموس في أدائها.
وقال رئيس مجلس
إدارة المصرف
،
بلال الحمداني
، في كلمة له خلال مشاركته في "منصة
العراق
للتنمية": إن "الهدف الرئيسي من تأسيس المصارف الحكومية هو بناء رجال أعمال وتوفير فرص العمل"، مؤكداً أن "هذا الهدف يمثل
الجوهر
الأساسي لعملها".
وأضاف أن "الشعب العراقي يعاني من إسراف في استهلاك الطاقة، والسبب الرئيسي يعود إلى كونها شبه مجانية؛ إذ لا توجد فواتير فعلية للدفع، وحتى في حال وجودها فإن الدعم الحكومي يصل إلى أكثر من 80% من قيمة الفاتورة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دولة في العالم تدعم الطاقة بهذه الطريقة".
وأوضح أن "المصرف يدعم المنظومات المستدامة، ولا سيما الطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "هذا التوجه يمثل ثقافة مجتمعية يعمل المصرف على تعزيزها".
وبيّن أن "البنك المركزي وجّه المصارف باعتماد آليات جديدة في الكشوفات ونسب الإنجاز وسرعة الإطلاق"، مؤكداً أن "هذه القرارات حفزت المصارف على التعامل مع المبادرات بفاعلية".
وأكد الحمداني أن "رؤية المصرف تتجه نحو تحويل المصارف الحكومية إلى مصارف مساهمة مختلطة، بدلاً من كونها مملوكة للدولة بنسبة 100%"، موضحاً أن "الدولة ليست تاجراً ناجحاً بالضرورة، وأن العمل المصرفي يكون أكثر سهولة وكفاءة عند إدارته بعقلية قريبة من القطاع الخاص".
واختتم بالإشارة إلى أن "المصارف الحكومية تعمل وتنجز، ولديها مبادرات للصناعة وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى مبادرات للطاقة والتوطين"، مؤكداً وجود تطور مستمر في الأداء العام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي بسبب الإغلاق
15:00 | 2025-11-09
السوداني يشدد على أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية
04:55 | 2025-12-03
اجراءات محلية متلكئة لمعالجة ملوحة المياه في البصرة
14:00 | 2025-12-14
إجراءات حكومية جديدة لمنع التلاعب بأسعار بيض المائدة
03:40 | 2025-11-27
الحمداني
المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات لزيادة الناتج المحلي
المصرف العراقي للتجارة
السومرية نيوز
بلال الحمداني
إدارة المصرف
مصرف العراق
سومرية نيوز
مجلس إدارة
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
33.62%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
اقتصاد
27.08%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.81%
02:58 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
منوعات
19.49%
10:49 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
اخترنا لك
قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يتجاوز عتبة الـ 70 دولاراً
09:45 | 2026-01-29
بيتر شيف الخبير الاقتصادي الشهير يتنبأ بمصير الدولار والذهب.. ماذا سيحصل؟
08:20 | 2026-01-29
المالية تعلن المباشرة بإجراءات تمويل رواتب الموظفين
06:35 | 2026-01-29
مصرف الرشيد ينفي طلب تحديث البطاقات للمتقاعدين
05:27 | 2026-01-29
"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر
05:21 | 2026-01-29
سوق الدولار نحو الانخفاض العالمي ومطالبات شعبية بالسيطرة على المضاربين
04:37 | 2026-01-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.