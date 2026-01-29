قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يتجاوز عتبة الـ 70 دولاراً

وفي سياق متصل، حقق خام غرب الوسيط الأمريكي (WTI) صعوداً قوياً في العقود الآجلة بنسبة بلغت 4.67%، ليستقر عند 66.02 دولاراً للبرميل.ويعزو مراقبون هذا الارتفاع المتسارع إلى تضافر عوامل سياسية وفنية، إذ يتزامن مع تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية بشن ضربة عسكرية على ، مما أثار مخاوف الأسواق من تعطل إمدادات الطاقة، يضاف إلى ذلك ورود بيانات تشير إلى تراجع ملحوظ في المخزونات والإمدادات ، مما عزز من ضغوط الشراء ورفع الأسعار إلى هذه المستويات.