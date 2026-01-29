انخفاض أسعار الذهب والفضة في المعاملات الفورية

وأفادت وكالة "رويترز" بهبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تجاوزت 5%، لتصل قيمة الأوقية إلى 5109.62 دولار. ولم تقتصر موجة التراجع على الذهب فحسب، بل امتدت لتشمل معدن الفضة الذي سجل تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 109.71 دولار للأوقية.ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متسارعة، متأثرة ببيانات اقتصادية وتحولات في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما دفع المعادن الثمينة للتخلي عن مكاسبها التاريخية التي سجلتها في وقت سابق.