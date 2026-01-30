النفط يتراجع بينما يتجه لاكبر مكسب منذ سنوات

وانخفضت 91 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 بالمئة عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو تموز، وينتهي عقد مارس آذار في وقت لاحق اليوم الجمعة، وهبطت عقود أبريل نيسان الأكثر تداولا 1.07 دولار إلى 68.52 دولار، بحسب رويترز.وخسر خام غرب الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 64.36 دولار للبرميل بعد صعوده 3.4 بالمئة أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر أيلول، وقال آن فام كبير المحللين في مجموعة بورصات إن الأسعار تراجعت بعد الارتفاع الذي شهدته الليلة الماضية إذ لم تتحقق بعد التوقعات بوقوع هجوم على وإغلاق .وتتصاعد الاضطرابات وسط حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، فيما حث الرئيس الأمريكي إيران يوم الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو مواجهة هجوم، مما دفع إلى التهديد برد قوي.