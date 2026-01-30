الذهب يتراجع8.5‎ ‎ ‎% بعد إعلان ترامب عن مرشحه لرئاسة المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب بما يصل إلى بالمئة، اليوم الجمعة لتتراجع لفترة وجيزة إلى أقل من خمسة آلاف دولار للأوقية مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن مرشحه لرئاسة (البنك المركزي الأمريكي)، في حين يتجه الأصفر نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ 1982.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 5081.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0937 بتوقيت (1437 بتوقيت جرينتش)،



وذلك بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 4957.53 دولار في وقت سابق. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير شباط 4.1 بالمئة إلى 5079.60 دولار.