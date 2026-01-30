خسائر قياسية خلال ساعات.. حدث تاريخي في أسعار الفضة

وكان قد بلغ مستوى قياسيا عند 121.64 دولار يوم الخميس، مسجلا ارتفاعا بنسبة 40% خلال هذا الشهر، متجها نحو أفضل أداء شهري له.انخفاض سعر الفضة يوم الجمعة قرب المعدن من تسجيل أسوأ هبوط يومي له في التاريخ، وهو ما وصفه أحد المحللين الاستراتيجيين بأنه "اندفاع الجميع نحو الخروج"، وفقًا لتقرير "MarketWatch".ساهم ترشيح الرئيس الأمريكي لكيفن وارش لرئاسة مجلس في انتعاش الدولار الأمريكي. ويرى بعض المحللين أن وارش سيكون أقل تأييدًا لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالمرشحين الآخرين، ما دفع تجار المعادن النفيسة إلى البيع، رغم أن ذلك قد يكون مجرد عثرة مؤقتة في طريق انتعاش الفضة.وبالنسبة لبعض الخبراء، لم يكن هبوط يوم الجمعة مفاجئا، حيث قال ، كبير محللي الاستراتيجيات البحثية في شركة "بيبرستون": "منذ فترة، كان من الواضح أن سوق المعادن متقلب للغاية، وظهرت مؤشرات مبكرة على أن الأمور بدأت تتجه نحو . ببساطة، يندفع الجميع للخروج في الوقت نفسه، مما يدفع السعر للانخفاض ويزيد من عمليات البيع القسري. الزخم يعمل في كلا الاتجاهين".شهدت مكاسب الفضة في عام 2025 أقوى أداء سنوي لها في بيانات منذ عام 1983، وفقا لموقع "CruxInvestor".مع استمرار التقلبات حتى عام 2026، تغير هيكل السوق بشكل ملحوظ. فقد انخفض المعروض الفعلي بعد خمس سنوات من التراجع، بينما استمر الطلب في النمو. وتشمل العوامل الرئيسية لهذا التغير الطلب الصناعي المستمر، ودور الفضة في مثل ، ومحدودية نمو العرض.في أوائل 2026، أصبحت الفجوة بين سوق العقود الآجلة الورقية ذات الرافعة المالية العالية والسوق الفعلي واضحة بشكل متزايد. يتناقص المخزون المادي بوتيرة غير مسبوقة مع ارتفاع الطلب من تطبيقات الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، مما يضع ضغطًا متزايدًا على التسعير الورقي. كما ساهم انخراط قطاع التجزئة والمخاطر الجيوسياسية في تفاقم هذه التحركات.بينما تبقى أساسيات الفضة على المدى الطويل قوية، فإن التعامل مع الوضع الحالي يتطلب الانضباط وإدارة المخاطر، وليس مجرد الثقة.تعيد تقلبات أسعار الفضة تشكيل سلوك المستثمرين، فبدلا من الخوف والهروب، تُعامل الانخفاضات على أنها فرص لإعادة الاستثمار. حتى بعد الانخفاضات الحادة، مثل هبوط الفضة بنسبة 8.3% بعد تجاوزها مستويات قياسية للأونصة، سارع المشترون للشراء، مما ساعد الأسعار على التعافي.كثيرًا ما يوصف المعدن بأنه "ذهب معزز"، حيث تتأثر الأسعار بالأسواق المالية والطلب الصناعي. فالقيود على العرض المادي تضخّم تحركات الأسعار، بينما يبقي الاستخدام الصناعي الاهتمام طويل الأجل. رغم التقلبات الحادة، ظلت ثقة المستثمرين سليمة، إذ تشجع هذه التقلبات على اتخاذ مراكز أطول أمداً ومدروسة، حيث تُنظر الفضة كأداة تحوط قوية وليست مجرد تجارة مضاربة.المتداولون والمستثمرون يركزون الآن على إدارة المخاطر وتنفيذ الصفقات في ظل تقلبات السوق قصيرة الأجل، بدلًا من محاولة التنبؤ بالأسعار الطويلة الأجل.ويتطلب ذلك أحجام مراكز ، وهوامش أمان أوسع، ومستويات إبطال واضحة، وتجنب الشراء الاندفاعي.فالتقلبات العالية تخلق فرصًا، لكنها تناسب فقط الاستراتيجيات المصممة لتحمل تقلبات الأسعار الحادة.