الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس

وسجلت سعر بيع الدولار في 150 الف دينار لكل 100 دولار، بينما سجل بيع الشراء 149 الف دينار لكل 100 دولار.وكانت الاسعار قد ارتفعت يوم امس الجمعة بعد انخفاضها خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت الصيرفات يوم امس سعر بيع وصل الى 152 الف دينار لكل 100 دولار,