مرصد عراقي: 11.5 بالمئة من رواتب الدولة تنفق على الرئاسات

وقال المرصد في بيان تلقته ، إن "إجمالي رواتب موظفي الدولة حتى تشرين الثاني 2025 بلغ نحو 56 تريليون دينار"، موضحاً "اما رواتب نحو 5.9 تريليون، ومجلس النواب 0.5 تريليون، ورئاسة الجمهورية 0.04 تريليون دينار، ليصل مجموع رواتب الرئاسات الثلاث إلى 6.46 تريليون دينار".واعتبر أن "هذه النفقات الفلكية على الرئاسات تأتي على حساب التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر، وهي بمثابة هدر للمال العام"، مشيرًا إلى أن "هذه المؤسسات ليست خدماتية بشكل مباشر ولا يلمس المواطن خدماتها، بينما ملايين الموظفين يحصلون على رواتب ضعيفة مقابل عملهم اليومي".واوضح أن "استمرار هذا الوضع يعكس فجوة واضحة في أولويات الإنفاق الحكومي ويضع علامات استفهام كبيرة حول توزيع الموارد العامة".