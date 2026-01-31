بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 1.010 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.006 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 1.040 و1.050 ألف دينار للذهب الخليجي عيار 21.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.