انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، في أسواق وأربيل، مع الإغلاق.



سعر البيع: 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 149,400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149,200 دينار مقابل 100 دولار.

