معلم جديد ببغداد.. ريكسوس يتخطى نسبة انجاز 50%

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554905-639055218903055603.jpg
معلم جديد ببغداد.. ريكسوس يتخطى نسبة انجاز 50%
اقتصاد
2026-02-01 | 00:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
849 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أعلنت شركة استثمار العقارية
العراق
، تخطي مشروع فندق وشقق ريكسوس
بغداد
حاجز 50% من الإنجاز الإنشائي بالتوازي مع تحقيق 55% من أهداف المبيعات، مبينة أن هذا التقدّم يعد انسجامًا واضحًا بين وتيرة التنفيذ واستجابة السوق ويؤكّد متانة الرؤية الاستثمارية التي يقوم عليها المشروع منذ انطلاقه، مما يرسخ موقعه كأحد المشاريع المتكاملة الأكثر تقدّما.
وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هذا التقدّم يأتي في إطار التزام شركة استثمار العقارية
العراق
، التابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر)، بتنفيذ المشروع وفق خطة استثمارية طويلة الأمد وجدول زمني واضح"، مبينة أن "التخطيط المرحلي والتنسيق المتكامل بين فرق التصميم والاستشارات والمقاولين إلى جانب الجاهزية التشغيلية وتوافر الموارد واعتماد تقنيات بناء حديثة، أسهم في الحفاظ على وتيرة تنفيذ متقدّمة تعكس احترافية عالية في إدارة المشروع".
وقال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة استثمار العقارية العراق علي كزما؛ إن "ما يميّز فندق وشقق ريكسوس
بغداد
اليوم ليس فقط نسب التقدّم المحققة والمعايير الدقيقة التي توازن بين وتيرة الإنجاز وجودة التنفيذ، بل أيضًا المرونة المدروسة التي تتيح تطوير حلول مصمّمة بعناية تستجيب للطلب الفعلي في السوق، وفي هذه المرحلة المتقدّمة، نواصل مراجعة خططنا التنفيذية بما يضمن مواءمتها مع تطلّعات المستثمرين واحتياجاتهم، إلى جانب تعزيز القيمة الاستثمارية طويلة الأمد لفندق وشقق ريكسوس بغداد".
وأكد انه "مع دخول المشروع المرحلة النهائية ضمن استراتيجية المبيعات المعتمدة داخل العراق، يُتوقّع أن يشكّل عام 2026 محطة تصاعدية جديدة في مسيرته مدعومة بخطة مرحلية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يعزّز مكانة فندق وشقق ريكسوس بغداد كوجهة استثمارية متكاملة ذات حضور راسخ في السوق المحلي".
وفقا للشركة، فان مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد يمتاز بتشغيله المباشر من قبل مجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر شبكات الضيافة في العالم، التي تدير أكثر من 5,600 فندق ضمن محفظة تتجاوز 850 ألف
غرفة
وما يزيد عن 45 علامة فندقية حول العالم، وهو ما يُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز موثوقية المشروع ودعم جدواه الاستثمارية، وترسيخ مكانته المتميّزة ضمن نموذج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية (Branded Residences) المدعومة بمشغّل عالمي فعلي. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على استقرار الأداء التشغيلي وتعزيز العائدات المحتملة، واستدامة الطلب على المدى الطويل، ما يمنح المشروع أفضلية تنافسية واضحة على مستوى المنطقة، حسب الشركة.
ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب
المنطقة الخضراء
وسط العاصمة العراقية، يتضمن أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق. يُعدّ المشروع إضافة غير مسبوقة إلى مشهد السياحة والضيافة في بغداد، ويجمع بين الأصالة وكرم الضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة الفندقية العالميّة، من خلال شقق سكنية فاخرة وفلل متميزة إلى جانب غرف فندقية و5 مطاعم عالمية ومحلات تجارية ونادي رياضي ونادي صحي ومرافق رياضية تشمل البادل والتنس وحمامات السباحة.
وساهم فندق وشقق ريكسوس بغداد في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في مجالات البناء، والتوريد، والخدمات التشغيلية. ويُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق، وتفتح آفاقًا نوعيّة في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والسياحة الراقية.
وتصف شركة استثمار العقارية - العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في البورصة القطرية، نفسها بانها تعد من الشركات الرائدة في دفع عجلة
النهضة
الاقتصادية والاجتماعية في العراق وذلك من خلال مشاريعها العقارية ذات الرؤية المستقبلية، وتركّز على القطاعات التي تعزز جودة الحياة وتعمل على الجمع بين الابتكار والخبرة العالمية لتقدم مشاريع عصرية وفريدة تعِد بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق. وهي تتميز بالتزامها بتطوير المواهب المحلية حيث تدعم الشركة القوى العاملة العراقية من خلال توفير الالاف من الفرص العمل بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني. وترى الشركة في العراق بيئة خصبة ذات إمكانات هائلة للمنافسة والنمو الإقليمي وتسعى باستمرار إلى تطوير هذا السوق عبر شراكات مع جهات دولية مرموقة وبالتركيز المستمر على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دهوك: نسبة مشاركة النازحين حتى الظُهر بلغت 10% والقوات الأمنية 50%
05:09 | 2025-11-09
بعد مرور 5 ساعات على فتح الصناديق.. 87% نسبة المشاركة في احد المراكز الانتخابية ببغداد-عاجل
04:04 | 2025-11-09
كاظم الساهر يعلن انجاز البومه الجديد: اختيارنا للشعر ملائم للجيل الحالي
12:28 | 2025-12-28
تحديث جديد يخص توزيع قطع أراضي المعلمين
01:10 | 2025-11-27
ريكسوس
فندق بغداد
المنطقة الخضراء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
نادي رياضي
بورصة قطر
السومرية
الخضراء
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
30.74%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
25.82%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
22.19%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.25%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
بالنفط الفنزويلي.. هل "يحاصر" ترامب العراق في السوق الهندي؟
03:07 | 2026-02-01
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
مرصد عراقي: 11.5 بالمئة من رواتب الدولة تنفق على الرئاسات
01:47 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
ماذا بعد انخفاض الذهب بأقوى تراجع يومي منذ الثمانينات؟
00:35 | 2026-01-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.