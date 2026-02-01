Alsumaria Tv
معلم جديد ببغداد.. ريكسوس يتخطى نسبة انجاز 50%

اقتصاد

2026-02-01 | 00:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
معلم جديد ببغداد.. ريكسوس يتخطى نسبة انجاز 50%
849 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

أعلنت شركة استثمار العقارية العراق، تخطي مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد حاجز 50% من الإنجاز الإنشائي بالتوازي مع تحقيق 55% من أهداف المبيعات، مبينة أن هذا التقدّم يعد انسجامًا واضحًا بين وتيرة التنفيذ واستجابة السوق ويؤكّد متانة الرؤية الاستثمارية التي يقوم عليها المشروع منذ انطلاقه، مما يرسخ موقعه كأحد المشاريع المتكاملة الأكثر تقدّما.



وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هذا التقدّم يأتي في إطار التزام شركة استثمار العقارية العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر)، بتنفيذ المشروع وفق خطة استثمارية طويلة الأمد وجدول زمني واضح"، مبينة أن "التخطيط المرحلي والتنسيق المتكامل بين فرق التصميم والاستشارات والمقاولين إلى جانب الجاهزية التشغيلية وتوافر الموارد واعتماد تقنيات بناء حديثة، أسهم في الحفاظ على وتيرة تنفيذ متقدّمة تعكس احترافية عالية في إدارة المشروع".

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة استثمار العقارية العراق علي كزما؛ إن "ما يميّز فندق وشقق ريكسوس بغداد اليوم ليس فقط نسب التقدّم المحققة والمعايير الدقيقة التي توازن بين وتيرة الإنجاز وجودة التنفيذ، بل أيضًا المرونة المدروسة التي تتيح تطوير حلول مصمّمة بعناية تستجيب للطلب الفعلي في السوق، وفي هذه المرحلة المتقدّمة، نواصل مراجعة خططنا التنفيذية بما يضمن مواءمتها مع تطلّعات المستثمرين واحتياجاتهم، إلى جانب تعزيز القيمة الاستثمارية طويلة الأمد لفندق وشقق ريكسوس بغداد".

وأكد انه "مع دخول المشروع المرحلة النهائية ضمن استراتيجية المبيعات المعتمدة داخل العراق، يُتوقّع أن يشكّل عام 2026 محطة تصاعدية جديدة في مسيرته مدعومة بخطة مرحلية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يعزّز مكانة فندق وشقق ريكسوس بغداد كوجهة استثمارية متكاملة ذات حضور راسخ في السوق المحلي".

وفقا للشركة، فان مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد يمتاز بتشغيله المباشر من قبل مجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر شبكات الضيافة في العالم، التي تدير أكثر من 5,600 فندق ضمن محفظة تتجاوز 850 ألف غرفة وما يزيد عن 45 علامة فندقية حول العالم، وهو ما يُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز موثوقية المشروع ودعم جدواه الاستثمارية، وترسيخ مكانته المتميّزة ضمن نموذج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية (Branded Residences) المدعومة بمشغّل عالمي فعلي. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على استقرار الأداء التشغيلي وتعزيز العائدات المحتملة، واستدامة الطلب على المدى الطويل، ما يمنح المشروع أفضلية تنافسية واضحة على مستوى المنطقة، حسب الشركة.

ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، يتضمن أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق. يُعدّ المشروع إضافة غير مسبوقة إلى مشهد السياحة والضيافة في بغداد، ويجمع بين الأصالة وكرم الضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة الفندقية العالميّة، من خلال شقق سكنية فاخرة وفلل متميزة إلى جانب غرف فندقية و5 مطاعم عالمية ومحلات تجارية ونادي رياضي ونادي صحي ومرافق رياضية تشمل البادل والتنس وحمامات السباحة.

وساهم فندق وشقق ريكسوس بغداد في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في مجالات البناء، والتوريد، والخدمات التشغيلية. ويُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق، وتفتح آفاقًا نوعيّة في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والسياحة الراقية.

وتصف شركة استثمار العقارية - العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في البورصة القطرية، نفسها بانها تعد من الشركات الرائدة في دفع عجلة النهضة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وذلك من خلال مشاريعها العقارية ذات الرؤية المستقبلية، وتركّز على القطاعات التي تعزز جودة الحياة وتعمل على الجمع بين الابتكار والخبرة العالمية لتقدم مشاريع عصرية وفريدة تعِد بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق. وهي تتميز بالتزامها بتطوير المواهب المحلية حيث تدعم الشركة القوى العاملة العراقية من خلال توفير الالاف من الفرص العمل بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني. وترى الشركة في العراق بيئة خصبة ذات إمكانات هائلة للمنافسة والنمو الإقليمي وتسعى باستمرار إلى تطوير هذا السوق عبر شراكات مع جهات دولية مرموقة وبالتركيز المستمر على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
Play
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
Play
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
