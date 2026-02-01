معلم جديد ببغداد.. ريكسوس يتخطى نسبة انجاز 50%

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هذا التقدّم يأتي في إطار التزام شركة استثمار العقارية ، التابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر)، بتنفيذ المشروع وفق خطة استثمارية طويلة الأمد وجدول زمني واضح"، مبينة أن "التخطيط المرحلي والتنسيق المتكامل بين فرق التصميم والاستشارات والمقاولين إلى جانب الجاهزية التشغيلية وتوافر الموارد واعتماد تقنيات بناء حديثة، أسهم في الحفاظ على وتيرة تنفيذ متقدّمة تعكس احترافية عالية في إدارة المشروع".وقال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة استثمار العقارية العراق علي كزما؛ إن "ما يميّز فندق وشقق ريكسوس اليوم ليس فقط نسب التقدّم المحققة والمعايير الدقيقة التي توازن بين وتيرة الإنجاز وجودة التنفيذ، بل أيضًا المرونة المدروسة التي تتيح تطوير حلول مصمّمة بعناية تستجيب للطلب الفعلي في السوق، وفي هذه المرحلة المتقدّمة، نواصل مراجعة خططنا التنفيذية بما يضمن مواءمتها مع تطلّعات المستثمرين واحتياجاتهم، إلى جانب تعزيز القيمة الاستثمارية طويلة الأمد لفندق وشقق ريكسوس بغداد".وأكد انه "مع دخول المشروع المرحلة النهائية ضمن استراتيجية المبيعات المعتمدة داخل العراق، يُتوقّع أن يشكّل عام 2026 محطة تصاعدية جديدة في مسيرته مدعومة بخطة مرحلية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يعزّز مكانة فندق وشقق ريكسوس بغداد كوجهة استثمارية متكاملة ذات حضور راسخ في السوق المحلي".وفقا للشركة، فان مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد يمتاز بتشغيله المباشر من قبل مجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر شبكات الضيافة في العالم، التي تدير أكثر من 5,600 فندق ضمن محفظة تتجاوز 850 ألف وما يزيد عن 45 علامة فندقية حول العالم، وهو ما يُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز موثوقية المشروع ودعم جدواه الاستثمارية، وترسيخ مكانته المتميّزة ضمن نموذج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية (Branded Residences) المدعومة بمشغّل عالمي فعلي. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على استقرار الأداء التشغيلي وتعزيز العائدات المحتملة، واستدامة الطلب على المدى الطويل، ما يمنح المشروع أفضلية تنافسية واضحة على مستوى المنطقة، حسب الشركة.ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب وسط العاصمة العراقية، يتضمن أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق. يُعدّ المشروع إضافة غير مسبوقة إلى مشهد السياحة والضيافة في بغداد، ويجمع بين الأصالة وكرم الضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة الفندقية العالميّة، من خلال شقق سكنية فاخرة وفلل متميزة إلى جانب غرف فندقية و5 مطاعم عالمية ومحلات تجارية ونادي رياضي ونادي صحي ومرافق رياضية تشمل البادل والتنس وحمامات السباحة.وساهم فندق وشقق ريكسوس بغداد في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في مجالات البناء، والتوريد، والخدمات التشغيلية. ويُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق، وتفتح آفاقًا نوعيّة في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والسياحة الراقية.وتصف شركة استثمار العقارية - العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في البورصة القطرية، نفسها بانها تعد من الشركات الرائدة في دفع عجلة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وذلك من خلال مشاريعها العقارية ذات الرؤية المستقبلية، وتركّز على القطاعات التي تعزز جودة الحياة وتعمل على الجمع بين الابتكار والخبرة العالمية لتقدم مشاريع عصرية وفريدة تعِد بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق. وهي تتميز بالتزامها بتطوير المواهب المحلية حيث تدعم الشركة القوى العاملة العراقية من خلال توفير الالاف من الفرص العمل بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني. وترى الشركة في العراق بيئة خصبة ذات إمكانات هائلة للمنافسة والنمو الإقليمي وتسعى باستمرار إلى تطوير هذا السوق عبر شراكات مع جهات دولية مرموقة وبالتركيز المستمر على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.