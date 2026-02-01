بالنفط الفنزويلي.. هل "يحاصر" ترامب العراق في السوق الهندي؟

في توجه يبدو انه يحاصر تحديدا، قال الرئيس الأمريكي ترمب إن الهند ستشتري النفط من فنزويلا بدل شرائه من ، فيما رحب بأن تعقد اتفاقا مماثلا مع ، من أجل الحصول على النفط من فنزويلا.على الرغم من ان الاجراء يستهدف ايران، الا انه قد يضر بالعراق بشكل او باخر او يعتبر محاصرة نسبية لسوق الذي يصدر للهند مليون برميل نفط يوميًا، وبينما كانت تستورد الهند من ايران ما يعادل 40 الف برميل يوميا وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تستورده الهند من العراق.ويبلغ انتاج فنزويلا حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، لذلك فان هذه الكمية تعد خطيرة جدا اذا تم تصديرها الى الهند والصين وقادرة على مزاحمة الصادرات العراقية، خصوصا وان النفط الفنزويلي من النوع الثقيل، وهو مشابه جدا لخصائص خام الثقيل الذي يصدر منه العراق الى دول الصين والهند وكوريا الجنوبية اكثر من 1.2 مليون برميل، اي اكثر من ثلث صادرات العراق النفطية.