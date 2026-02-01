الدولار مستمر بالتراجع في البورصة العراقية



واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعها أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، في وأربيل، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الاحد.



سعر البيع: 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 147,750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 148,050 ديناراً لكل 100 دولار

