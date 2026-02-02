تهدئة تصريحات ترامب وايران تخفض النفط 3% وتكسر الصعود الاعلى

وانخفضت دولارين بما يعادل 2.9 بالمئة إلى 67.28 دولار للبرميل، ونزل خام غرب الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1 بالمئة إلى 63.17 دولار للبرميل.وشهد كلا العقدين هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر أيلول وسط تنامي التوتر بين وإيران، بحسب رويترز.وهدد مرار بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين، لكن يوم السبت، قال ترامب لصحفيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع ، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.وقال محلل الأسواق لدى آي.جي إن تصريحات ترامب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في من المؤشرات على التهدئة.