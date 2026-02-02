الصفحة الرئيسية
تهدئة تصريحات ترامب وايران تخفض النفط 3% وتكسر الصعود الاعلى
اقتصاد
2026-02-02 | 00:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، 3% بعد أن قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن
إيران
"تجري محادثات جادة" مع
واشنطن
، الامر الذي يوحي لخفض التصعيد عقب ارتفاع اسعار النفط لاعلى مستوى متأثرة باحتمالية توجيه ضربة لايران.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
دولارين بما يعادل 2.9 بالمئة إلى 67.28 دولار للبرميل، ونزل خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1 بالمئة إلى 63.17 دولار للبرميل.
وشهد كلا العقدين هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها
خام برنت
أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر أيلول وسط تنامي التوتر بين
الولايات المتحدة
وإيران، بحسب رويترز.
وهدد
ترامب
إيران
مرار بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين، لكن يوم السبت، قال ترامب لصحفيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع
واشنطن
، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني
علي لاريجاني
في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.
وقال
توني سيكامور
محلل الأسواق لدى آي.جي إن تصريحات ترامب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن
القوات البحرية
التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في
مضيق هرمز
من المؤشرات على التهدئة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
