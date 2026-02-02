تراجع سريع باسعار الذهب.. المعدن الاصفر يسجل اكبر خسارة يومية منذ أشهر

وانخفضت الاسعار بنسبة 6% في اكبر خسارة يومية للمعدن الاصفر منذ عدة شهور، وسجلت الاسعار 4530 دولارا للاونصة (حوالي 6 مثاقيل)، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عمليات بيع المستثمرين في إطار تقليل المخاطر داخل الأسواق المالية.ويأتي هذا الانخفاض القوي بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار، ما زاد من الضغوط على الذهب باعتباره أحد الأصول التي تتحرك عكسيًا مع العملة الأمريكية، فضلًا عن اتجاه بعض المستثمرين لتسييل مراكزهم في الذهب وإعادة توجيه السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى أكثر أمانًا أو عائدًا في الوقت الحالي.