LIVE
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
المزيد
البث المباشر
لن تصادر البضائع المتأخرة 30 يوما بعد الان.. الكمارك تضاعف مهلة السماح لتخليص الاستيرادات
اقتصاد
2026-02-02 | 01:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
372 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
وجهت
الهيئة العامة
للكمارك، مديرياتها في
المنطقة الجنوبية
، بمضاعفة فترة السماح للشركات والمستوردين المتأخرين بتخليص بضائعهم من المنافذ.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها
السومرية نيوز
، توجيها لمديريات كمارك
المنطقة الجنوبية
، بتمديد فترة السماح بتخليص البضائع للشركات المتأخرة، وجعل فترة السماح 60 يوما بدلا من 30 يوما.
واوضح مصدر ان "البضائع كانت تتم مصادرتها اذا مر 30 يوما عليها ولم يقوم التجار والشركات بتخليص اجراءاتها من
الكمارك
، لكن التوجيه الجديد يتيح للبضائع المتأخرة والتي تم ادخالها في نظام الاسكودا من تاريخ 20
ديسمبر
الى 31 يناير بامكانية تخليصها خلال فترة 60 يوما بدلا من 30 يوما".
وبحسب الوثيقة فان هذا التوجيه يعتبر بمثابة مساعدة للتاجر العراقي والمستورد وكذلك لمعالجة
تكدس
البضائع والحاويات في ارصفة الموانئ الجنوبية.
وتضمن توجيه اخر للكمارك ايضا، تخفيض الاقيام التخمينية للبضائع المستوردة بنسبة 25%، وهو ما يعني تخفيض السعر المقدر للبضاعة المستوردة مع استمرار تقاضي نسبة الرسوم كما هي وفقا للاعمام الاخير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الكمارك
المنافذ
الرسوم
المنطقة الجنوبية
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
السومرية
العراق
الكمار
+A
-A
