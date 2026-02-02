لن تصادر البضائع المتأخرة 30 يوما بعد الان.. الكمارك تضاعف مهلة السماح لتخليص الاستيرادات

واظهرت وثيقة اطلعت عليها ، توجيها لمديريات كمارك ، بتمديد فترة السماح بتخليص البضائع للشركات المتأخرة، وجعل فترة السماح 60 يوما بدلا من 30 يوما.واوضح مصدر ان "البضائع كانت تتم مصادرتها اذا مر 30 يوما عليها ولم يقوم التجار والشركات بتخليص اجراءاتها من ، لكن التوجيه الجديد يتيح للبضائع المتأخرة والتي تم ادخالها في نظام الاسكودا من تاريخ 20 الى 31 يناير بامكانية تخليصها خلال فترة 60 يوما بدلا من 30 يوما".وبحسب الوثيقة فان هذا التوجيه يعتبر بمثابة مساعدة للتاجر العراقي والمستورد وكذلك لمعالجة البضائع والحاويات في ارصفة الموانئ الجنوبية.وتضمن توجيه اخر للكمارك ايضا، تخفيض الاقيام التخمينية للبضائع المستوردة بنسبة 25%، وهو ما يعني تخفيض السعر المقدر للبضاعة المستوردة مع استمرار تقاضي نسبة الرسوم كما هي وفقا للاعمام الاخير.