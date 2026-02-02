تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاثنين، المصادف 2 شباط.2025





وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 950 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 940 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 990 و980 ألف دينار للذهب الخليجي عيار 21.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.