كشف سبب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب والفضة

أشارت تحليلات وكالة "بلومبرغ" إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب منذ 29 يناير 2026 يعود إلى عاملين رئيسيين هما اهتمام المتداولين الكثيف بالمضاربة، وصراع الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب الوكالة، أدى الهبوط الأولي في سعر الذهب إلى بدء المستثمرين في إغلاق مراكزهم الاستثمارية في هذا الأصل، مما خلق ديناميكية بيع متتالية وسرع من وتيرة انخفاض النفيس.

وترى "بلومبرغ" أن المخاوف بشأن استقلالية مجلس بعد التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الجاذبية النسبية للدولار الأمريكي، كانتا السببين المباشرين وراء موجة البيع الأولى.



ووصل الذهب في أعقاب هذا الهبوط إلى أعلى مستوى من التقلبات منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ليتجاوز في تقلبه حتى عملة "بيتكوين" المشفرة المعروفة بتذبذبها الشديد، وفقا للبيانات.



وتظهر بيانات "كومكس" (قسم بورصة التجارية) انخفاضا صارخا في القيمة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب (تسليم أبريل) بنسبة 17.4% منذ 29 يناير، مسجلة أدنى مستوى عند 4,423.2 دولاراً للأونصة اليوم على الساعة 9:38 بتوقيت .



كما شهدت الفضة هبوطا أكثر حدة بنسبة 37.78% لنفس الفترة، مسجلة أدنى مستوى عند 71.2 دولارأ للأونصة في التوقيت نفسه.



ويُعتقد أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية أثارت قلق الأسواق من احتمال تأثير سياسي على قرارات ، مما قد يغير من توقعات التضخم وأسعار الفائدة، وهي عوامل حاسمة لتسعير الذهب.



