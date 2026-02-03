النفط ينخفض لليوم الثاني بعد تراجع التوترات الامريكية الايرانية

وخسرت 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 65.91 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 61.83 دولار للبرميل، بانخفاض31 سنتا توازي 0.5 بالمئة.وانخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الاثنين بعد ان قال الرئيس الأمريكي إن "تتحدث بجدية" مع ، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وقال مسؤولون من إيران والولايات المتحدة انه من المتوقع أن يستأنف الجانبان المحادثات النووية يوم الجمعة في ، وحذر من ان توجه سفن حربية أمريكية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى حدوث أمور سيئة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق، بحسب رويترز.