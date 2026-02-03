الذهب يرتفع بعد انهيار متسارع في الاسعار

وبلغت اسعار الذهب في التعاملات الفورية 4823 دولارا للاونصة، ويوم امس كانت قد انخفضت الى 4550 دولار للاونصة، منخفضة عن اعلى مستوى تم تسجيله اواخر يناير الماضي والذي بلغ اكثر من 5500 دولار للاونصة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل نيسان ثلاثة بالمئة إلى 4791.10 دولار للأوقية، وقال ، كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم "من المعقول أن يكون هذا السعر قريبا من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة".وأضاف ان "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير".وقفز الذهب 13 بالمئة تقريبا في يناير كانون الثاني، مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ تشرين الثاني 2009، فيما قفزت الفضة 19 بالمئة، وأضاف رودا "أيدت الأسواق ترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي باعتباره شخصا يتمتع بمصداقية نسبية، ولذا شهدنا تحرك الدولار بناء على ذلك، وكان هذا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل انهيار أسعار المعادن النفيسة".