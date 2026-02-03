مازال يلامس الـ150 الفا.. أسعار الدولار اليوم

– محلي

تشهد اسعار صرف الدولار استقرارا امام الدينار العراقي، في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء، رغم اقترابه من الـ150 الفا.

سعر البيع: 149500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 148500 دينار مقابل 100 دولار.

