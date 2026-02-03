الذهب يعاود الارتفاع في العراق ويتجاوز المليون للمثقال الواحد

– محلي

ارتفعت أسعار الذهب في الاسواء العراقية لليوم الثلاثاء، بعد انخفاض مؤقت لم يستمر ليومين.

وبلغت أسعار الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 1.035 مليون دينار، و 1.045 مليون دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون دينار و1.015 مليون دينار.

