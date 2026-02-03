الدولار يرتفع في البورصة العراقية



سجلت أسعار صرف الدولار الاميركي ارتفاعا جديدا مقابل الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 150000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 150150 دينارا لكل 100 دولار

