للحد من التلاعب بسعر العملة.. حملة امنية واجراءات على المضاربين بأسعار الدولار

وقال المصدر في حديث لـ إن تواصل تنفيذ عملياتها الميدانية بحق المتلاعبين بأسعار الدولار، موضحاً أن القوات تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المضاربين في عدة أسواق محلية، لافتاً إلى أن هذه العمليات تأتي استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.وأضاف أن الحملة تشمل متابعة محال الصيرفة غير المجازة والأشخاص الذين يمارسون المضاربة خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن الإجراءات ستستمر ولن تقتصر على مناطق محددة في ، بل تشمل عدداً من المحافظات.ويأتي ذلك في ظل تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المواطنين ودفع الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات أمنية واقتصادية مشددة.وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على 91 شخصاً بتهمة التلاعب بأسعار الدولار، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي.من جهتها، أكدت الجهات الأمنية أن الحملة تُنفذ بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية المختصة، بهدف تنظيم عملية بيع وشراء العملة الأجنبية، وضمان التزام الأسواق بالسعر الرسمي المعتمد.وشددت الجهات المعنية على أن أي محاولة لاستغلال حاجة المواطنين أو التأثير على السوق عبر المضاربة غير القانونية ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي