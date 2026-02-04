النفط يواصل المكاسب بعد اسقاط مسيّرة ايرانية

وصعدت 65 سنتا، أو 1.0 بالمئة، إلى 67.98 دولار للبرميل وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 63.90 دولار للبرميل، بارتفاع 69 سنتا، أو 1.1 بالمئة.وارتفع كلا المؤشرين اثنين بالمئة تقريبا أمس الثلاثاء.وأعلن أمس أنه أسقط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت "على نحو عدواني" من حاملة الطائرات أبراهام في ، فيما اقتربت مجموعة من الزوارق الحربية الإيرانية من ناقلة نفط ترفع علم في ، بحسب رويترز.وفي الوقت نفسه، طالبت بأن تعقد محادثاتها مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في وليس في ، وأن يقتصر نطاقها على مفاوضات ثنائية على القضايا النووية، وكل هذه التطورات ادت لارتفاع اسعار النفط.