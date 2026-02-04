الصفحة الرئيسية
أرسنال يطيح بتشيلسي ويبلغ نهائي كأس الرابطة
المزيد
عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددا
اقتصاد
2026-02-04 | 02:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
514 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
استأنفت أسعار الذهب ارتفاعها وتخطت حاجز الـ5000 دولار مجددا في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة باحتدام التوتر بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 5071.79 دولار للأونصة، في تمام الساعة 03:53 بتوقيت غرينيتش، بعد أن قفز 5.9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ
نوفمبر
2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 3.2% إلى 5092 دولارا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 2273.970 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 3% إلى 1784.67 دولار.
وقال كبير محللي الأبحاث في شركة "إندوس إند سيكيوريتيز" غيغار تريفيدي: "ارتفع سعر الذهب مجددا ليقترب من مستوى 5000 دولار، إذ عزز التوتر الجيوسياسي جاذبية
المعدن
كملاذ آمن بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الذهب يقترب من 5000 دولار
11:37 | 2026-01-23
أسعار الذهب ترتفع مجددا
02:00 | 2026-01-02
عالميا.. ارتفاع الذهب مستغلا ضعف الدولار
02:27 | 2025-12-08
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف قصف إيران
02:37 | 2026-01-29
الذهب
ارتفاع
عالمي
ارتفاع أسعار الذهب
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المعدن
نوفمبر
إيران
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
محليات
63.22%
09:38 | 2026-02-02
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
09:38 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
محليات
13.99%
09:26 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
09:26 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
اقتصاد
13.33%
08:38 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
08:38 | 2026-02-02
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
9.46%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
المزيد
