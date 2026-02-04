عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددا

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 5071.79 دولار للأونصة، في تمام الساعة 03:53 بتوقيت غرينيتش، بعد أن قفز 5.9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 3.2% إلى 5092 دولارا للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 2273.970 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 3% إلى 1784.67 دولار.وقال كبير محللي الأبحاث في شركة "إندوس إند سيكيوريتيز" غيغار تريفيدي: "ارتفع سعر الذهب مجددا ليقترب من مستوى 5000 دولار، إذ عزز التوتر الجيوسياسي جاذبية كملاذ آمن بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية".