البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن "حصة المسافر شهرياً 3000$ فقط، وتسلم الأموال حضورياً فقط في الشركات المجازة، ثم يستلم المسافر الدولار النقدي في المطار في يوم الرحلة" .ودعا المحافظ، الى "إعمام هذا التنويه حتى لا يقع البعض في كماشة الاحتيال".