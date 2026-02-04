حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يطيح بتشيلسي ويبلغ نهائي كأس الرابطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار

اقتصاد

2026-02-04 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
3,395 شوهد


السومرية نيوز ـ اقتصاد

تتخذ الحكومة عدة إجراءات مالية للحد من عدم استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، بالتزامن مع قفزات الارتفاع السريع والانخفاض الأسرع، ما يجعل الأسواق العراقية والمواطنين في حالة من الإرباك، إلا أن البنك المركزي والحكومة والأجهزة الأمنية تتحرك بشكل متواصل لتشخيص وضرب المتلاعبين بسعر الدولار.


غير أن الارتفاع العالمي للدولار الأمريكي ألقى بظلاله على الأسواق العراقية، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة توجه الدولار نحو الانخفاض، مع الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية.

*التضييق على المضاربين
أكدت مصادر حكومية أن هناك حزمة من الإجراءات الاستباقية جرى تفعيلها لاحتواء الارتفاع الأخير في سعر الصرف، حيث تتمحور هذه الإجراءات حول "تعزيز الرقابة الميدانية"؛ حيث تنفذ الجهات المختصة حملات مراقبة مكثفة على حركة البيع والشراء في الأسواق غير الرسمية.

الهدف من هذه التحركات هو الحد من "المضاربات العبثية" التي ترفع الطلب الوهمي على الدولار. وترى الحكومة أن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي (1320) والسعر الموازي يتطلب بالضرورة تجفيف منابع "الدولار السياسي" و"الدولار المهرب"، وتحويل الكتلة النقدية نحو القنوات المصرفية الرسمية التي توفر العملة بأسعار ثابتة للتجار والمواطنين.

*أسباب الارتفاع
في هذا السياق، يوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وفيما أشار إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة.

ويقول صالح إن "أسواق صرف الدولار تعد من أكثر الأسواق ارتباطًا بتدفّق المعلومات، بل يمكن توصيفها بسوق معلومات بحدّ ذاتها، لا سيما حين تكون هذه المعلومات من النوع الملون أو ما يُعرف بضوضاء المعلومات، المرتبطة بإجراءات وقتية، أو شائعات، أو تطورات جيوسياسية إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة"، مبينا، أن "العملة الأجنبية تُعدّ ملاذًا آمنا وتسير مع تطور أسعار الذهب عالميًا، في اتجاه واحد يتمثل بارتفاع الطلب عليهما، الأمر الذي يفسّر الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصرف داخل السوق الموازية، بوصفها انعكاسًا مباشرًا لتلك البيئة المعلوماتية والنفسية مجتمعة".

ويبين، أن "هذه التطورات في سوق الصرف لا تنعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة؛ وذلك لاتساع قاعدة تمويل العرض السلعي بسعر الصرف الرسمي الثابت، والمدعوم باحتياطيات أجنبية قوية، فضلًا عن الدور الذي تؤديه سياسة الدفاع السعري للسلع الأساسية".

*النتائج تحتاج إلى نفس طويل

رغم التفاؤل بالإجراءات الحكومية، يرى خبراء اقتصاديون أن النتائج الملموسة في خفض سعر الصرف قد تحتاج إلى وقت لتظهر بوضوح في الأسواق.
ويؤكد الخبراء أن الحل لا يقتصر على "الملاحقات الأمنية" أو "الإجراءات الإدارية"، بل يتطلب تحسين ثقة المستثمرين عبر استقرار القوانين المالية والضريبية، وحزمة إصلاحات شاملة تشمل تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة للاستيراد بالدولار، وكذلك توسيع الشمول المالي لجذب الأموال المكتنزة في المنازل نحو المصارف.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
Play
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Play
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
Play
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Play
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
Play
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Play
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
Play
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Play
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29

اخترنا لك
السوداني يصدر قرارات بشأن توحيد الإجراءات الضريبية مع كردستان
05:02 | 2026-02-04
الذهب يستقر فوق المليون.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
04:13 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
03:04 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددا
02:52 | 2026-02-04
السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي
02:36 | 2026-02-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.