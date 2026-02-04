حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يطيح بتشيلسي ويبلغ نهائي كأس الرابطة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555199-639057925223753246.jpg
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
اقتصاد
2026-02-04 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,395 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تتخذ الحكومة عدة إجراءات مالية للحد من عدم استقرار أسعار صرف الدولار في
الأسواق العراقية
، بالتزامن مع قفزات الارتفاع السريع والانخفاض الأسرع، ما يجعل الأسواق العراقية والمواطنين في حالة من الإرباك، إلا أن البنك المركزي والحكومة والأجهزة الأمنية تتحرك بشكل متواصل لتشخيص وضرب المتلاعبين بسعر الدولار.
غير أن الارتفاع العالمي للدولار الأمريكي ألقى بظلاله على
الأسواق العراقية
، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة توجه الدولار نحو الانخفاض، مع الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية.
*التضييق على المضاربين
أكدت مصادر حكومية أن هناك حزمة من الإجراءات الاستباقية جرى تفعيلها لاحتواء الارتفاع الأخير في سعر الصرف، حيث تتمحور هذه الإجراءات حول "تعزيز الرقابة الميدانية"؛ حيث تنفذ الجهات المختصة حملات مراقبة مكثفة على حركة البيع والشراء في الأسواق غير الرسمية.
الهدف من هذه التحركات هو الحد من "المضاربات العبثية" التي ترفع الطلب الوهمي على الدولار. وترى الحكومة أن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي (1320) والسعر الموازي يتطلب بالضرورة تجفيف منابع "الدولار السياسي" و"الدولار المهرب"، وتحويل الكتلة النقدية نحو القنوات المصرفية الرسمية التي توفر العملة بأسعار ثابتة للتجار والمواطنين.
*أسباب الارتفاع
في هذا السياق، يوضح مستشار
رئيس الوزراء
مظهر محمد صالح
، أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وفيما أشار إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة.
ويقول صالح إن "أسواق صرف الدولار تعد من أكثر الأسواق ارتباطًا بتدفّق المعلومات، بل يمكن توصيفها بسوق معلومات بحدّ ذاتها، لا سيما حين تكون هذه المعلومات من النوع الملون أو ما يُعرف بضوضاء المعلومات، المرتبطة بإجراءات وقتية، أو شائعات، أو تطورات جيوسياسية إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة"، مبينا، أن "العملة الأجنبية تُعدّ ملاذًا آمنا وتسير مع تطور أسعار الذهب عالميًا، في
اتجاه واحد
يتمثل بارتفاع الطلب عليهما، الأمر الذي يفسّر الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصرف داخل السوق الموازية، بوصفها انعكاسًا مباشرًا لتلك البيئة المعلوماتية والنفسية مجتمعة".
ويبين، أن "هذه التطورات في سوق الصرف لا تنعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة؛ وذلك لاتساع قاعدة تمويل العرض السلعي بسعر الصرف الرسمي الثابت، والمدعوم باحتياطيات أجنبية قوية، فضلًا عن الدور الذي تؤديه سياسة الدفاع السعري للسلع الأساسية".
*النتائج تحتاج إلى نفس طويل
رغم التفاؤل بالإجراءات الحكومية، يرى خبراء اقتصاديون أن النتائج الملموسة في خفض سعر الصرف قد تحتاج إلى وقت لتظهر بوضوح في الأسواق.
ويؤكد الخبراء أن الحل لا يقتصر على "الملاحقات الأمنية" أو "الإجراءات الإدارية"، بل يتطلب تحسين ثقة المستثمرين عبر استقرار القوانين المالية والضريبية، وحزمة إصلاحات شاملة تشمل تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة للاستيراد بالدولار، وكذلك توسيع الشمول المالي لجذب الأموال المكتنزة في المنازل نحو المصارف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
سوق الدولار نحو الانخفاض العالمي ومطالبات شعبية بالسيطرة على المضاربين
04:37 | 2026-01-29
استمرار الحملة على المضاربين بأسعار الدولار واعتقال عدد منهم
06:21 | 2026-02-01
للحد من التلاعب بسعر العملة.. حملة امنية واجراءات على المضاربين بأسعار الدولار
08:55 | 2026-02-03
مصادر: إجراءات ومعالجات لخفض أسعار الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية
11:01 | 2026-01-05
الدولار
الصرف
الحكومة
انخفاض
الأسواق العراقية
الأجهزة الأمنية
مظهر محمد صالح
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
اتجاه واحد
محمد صالح
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
محليات
63.22%
09:38 | 2026-02-02
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
09:38 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
محليات
13.99%
09:26 | 2026-02-02
البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين
09:26 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
اقتصاد
13.33%
08:38 | 2026-02-02
بعد موجة صعود وهبوط.. الدولار يستقر في العراق
08:38 | 2026-02-02
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
9.46%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
السوداني يصدر قرارات بشأن توحيد الإجراءات الضريبية مع كردستان
05:02 | 2026-02-04
الذهب يستقر فوق المليون.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
04:13 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
03:04 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب فوق 5000 دولار مجددا
02:52 | 2026-02-04
السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي
02:36 | 2026-02-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.