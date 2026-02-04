الذهب يستقر فوق المليون.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 1.045 مليون دينار، و 1.055 مليون دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة 1.075 مليون دينار، و 1.085 مليون دينار للذهب الخليجي عيار 21.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.