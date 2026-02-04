السوداني يصدر قرارات بشأن توحيد الإجراءات الضريبية مع كردستان

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " ، ترأس اجتماعا للجنة العليا للإصلاح الضريبي، بحضور مدير عام الهيأة العامة للضرائب والكادر المتقدم فيها، وعدد من مستشاري رئيس في المجال الاقتصادي والمالي".وتابع ان "الاجتماع بحث آلية توحيد الإجراءات الخاصة بالتحاسب الضريبي، وأبرز العقبات التي تواجهها الشركات في المجال الضريبي، فضلا عن مناقشة تفصيلية لقانون (التحاسب الضريبي) والذي يندرج ضمن برنامج الاصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة".واشار الى ان "الاجتماع شهد مناقشة ملف توحيد الاجراءات الضريبية بين اقليم ووزارة المالية الاتحادية، وموضوع (ازدواج الضريبة) الداخلي، وايجاد الحلول القانونية والاجراءات الفعالة للمعالجة".وأضاف، انه "تم مناقشة ملف (التهرب الضريبي) وطرح المقترحات القانونية لعلاج هذه المشكلة، بما يساعد ويشجع الشركات والمستثمرين على تكييف وضعهم المالي والقانوني، الى جانب التداول في الحلول القانونية المقدمة لحل اشكاليات الضريبة التي يواجهها القطاع الخاص".وأكد السوداني، بحسب البيان "حرص الحكومة على معالجة هذا الملف المهم ضمن برنامج متكامل لتعظيم الايرادات غير النفطية"، موجهاً "بإعداد مقترح قرار يرفع الى مجلس الوزراء يعالج المعوقات الضريبية أمام القطاع الخاص والشركات العراقية، لحين اقرار لسنة 2026".واردف: ان " وجه بتشكيل لجنة من (وزارة المالية وهيأة الضرائب) للتواصل مع مؤسسة في من اجل الوصول الى مراحل متقدمة في توحيد الاجراءات الضريبية".