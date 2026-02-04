الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية



انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 150 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 149 ألفاً و700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و600 دينار مقابل 100 دولار.

