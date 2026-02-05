عالميا.. تراجع الذهب والفضة وصعود الدولار

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.48% إلى 4927 دولارا للأونصة.في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.71% إلى 4922.10 دولار للأونصة، وبذلك انخفضت العقود من أعلى مستوى في نحو أسبوع الذي سجلته أمس الأربعاء.كما تراجعت عقود الفضة الفورية بنسبة 10.35% إلى 78.8244 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 7.55% إلى 78.25 دولار للأونصة.وفي سوق العملات، ارتفعت العملة الأمريكية ما جعل من الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.20% إلى 97.8070 نقطة.