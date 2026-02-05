عقب الارتفاع الأخير.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 1.005 مليون دينار، و 1.000 مليون دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة 1.040 مليون دينار، و 1.050 مليون دينار للذهب الخليجي عيار 21.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.