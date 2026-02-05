الإيرادات غير النفطية.. حكومة كردستان تودع 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية



ـ اقتصاد



أعلنت في حكومة ، اليوم الخميس، عن إيداع الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني من العام الحالي في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إيداع مبلغ 120 مليار دينار نقداً، والتي تمثل حصة من الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر كانون الثاني، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع في ".