العراق يرفع احتياطه من المعدن الأصفر إلى أكثر 174 طناً

وبحسب البيانات فإن احتياط من الذهب بلغ 174.6 طناً، مرتفعاً عن الشهر الذي يسبقه والذي بلغ 170.9 طناً، مما يشكّل 24.6% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على النفيس كأداة تحوّط ودعم للاستقرار النقدي.وتصدّرت الأميركية القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها بـ3350 طناً، ثم ثالثاً بـ2451 طناً، وجاءت رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت خامساً باحتياطي قدره 2326 طناً.وتصدرت قائمة باحتياطي بلغ 323 طناً، تلتها بـ286 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً عربياً باحتياطي 174.6 طناً، متقدماً على عدد من الدول العربية الأخرى.