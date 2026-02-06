أسعار الذهب والفضة تحاول التعافي

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر مارس المقبل (Comex) بنسبة 0.07% إلى 4892.70 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.73% إلى 4861.67 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وتتجه الأسعار للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 74.217 دولار للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 19.1% في الجلسة السابقة، في حين بلغت العقود الآجلة للمعدن 74.37 دولار للأونصة.وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفضت بنحو 16%، بعد أن تراجعت 18% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 1892.74 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1628.95 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية.وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تيستي لايف" : "يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهيارا حادا في قيمة " ". هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبيا، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة".وفي سوق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، ويتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الأصول المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.