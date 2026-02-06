عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الإيرانية

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 1.30% إلى 64.11 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أبريل المقبل بنسبة 1.20% إلى 68.33 دولار للبرميل، رغم ذلك تتجه الأسعار لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري.