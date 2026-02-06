الذهب إلى أعلى مستوى والدولار إلى أدنى قيمة

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4790.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0224، لكنه يتجه لتراجع أسبوعي 1.4%.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان 1.7% إلى 4806.50 دولار للأوقية.واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 71.32 دولار للأوقية بعد انخفاضها 19.1% في الجلسة السابقة، وهبطت في وقت سابق من اليوم 10% إلى ما دون مستوى 65 دولار، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفضت 16% تقريبا بعد أن تراجعت 18% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.وقال ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تيستي لايف: "يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهيارا حادا في قيمة بيتكوين، هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبيا، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة".وأشار بنك جيه بي في مذكرة إلى أن التقييمات المرتفعة نسبيا للفضة تجعلها عرضة لتصحيحات كبيرة خلال جلسات الإحجام عن المخاطرة، على الرغم من أن البنك يتوقع مستوى أدنى أعلى على المدى القريب عند حوالي 75 إلى 80 دولار، وتعافيا باتجاه 90 دولار العام المقبل.