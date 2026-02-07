مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا

– اقتصادي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق ارتفاعا تجاوز الـ150 الفا للـ100 دولار.

سعر البيع: 150 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار.

