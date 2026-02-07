الحرب على الدولار.. الحكومة تشدد الخناق والمضاربون تحت الضغط وسط توقعات بالانخفاض

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحرب على الدولار.. الحكومة تشدد الخناق والمضاربون تحت الضغط وسط توقعات بالانخفاض

اقتصاد

2026-02-07 | 05:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحرب على الدولار.. الحكومة تشدد الخناق والمضاربون تحت الضغط وسط توقعات بالانخفاض
1,583 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد
تخوض الحكومة العراقية، بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة الأمنية، معركة متعددة المسارات لاحتواء تذبذب أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، في ظل موجات ارتفاع سريعة يعقبها انخفاض حاد، أربكت حركة السوق وأثرت على ثقة المواطنين والتجار على حد سواء.

ورغم تأثر السوق العراقية جزئياً بارتفاع الدولار عالمياً، إلا أن مؤشرات حكومية واقتصادية ترجّح توجه الأسعار نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحزمة إجراءات نقدية وأمنية ومالية تستهدف تجفيف منابع المضاربة، وضبط السوق الموازي، وتعزيز التعامل بالقنوات الرسمية.
تضييق الخناق على المضاربين
مصادر حكومية أكدت لـ السومرية نيوز، أن "السلطات فعّلت إجراءات استباقية واسعة لاحتواء الارتفاع الأخير في سعر الصرف، تمثلت بتعزيز الرقابة الميدانية على أسواق بيع وشراء العملة، وملاحقة الجهات التي تمارس المضاربة خارج الأطر القانونية".
وبحسب المصادر، فإن "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحد من الطلب الوهمي على الدولار، الذي تقوده المضاربات غير المشروعة، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، والسعر المتداول في السوق الموازي".
وترى الحكومة أن "استقرار سعر الصرف لا يمكن تحقيقه من دون تجفيف مصادر ما يُعرف بالدولار السياسي والدولار المهرّب، وتحويل الكتلة النقدية نحو المصارف الرسمية التي توفّر العملة للتجار والمواطنين وفق ضوابط واضحة وأسعار ثابتة".
أسباب الارتفاع… قراءة حكومية
وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن "تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية ترتبط بعوامل نفسية ومعلوماتية أكثر من ارتباطها بأساسيات الاقتصاد".
وقال صالح إن "أسواق الصرف تُعد من أكثر الأسواق حساسية لتدفق المعلومات، ولا سيما الشائعات أو التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن "الدولار، إلى جانب الذهب، يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، ما يرفع الطلب عليه مؤقتاً".
وأضاف أن "هذه الارتفاعات لا تنعكس جوهرياً على مستوى المعيشة"، لافتاً إلى أن "غالبية السلع تُموّل بسعر الصرف الرسمي الثابت، والمدعوم باحتياطيات أجنبية قوية، فضلاً عن سياسات دعم السلع الأساسية".
حملة أمنية مستمرة
على الأرض، تؤكد الأجهزة الأمنية أن حملتها لملاحقة المتلاعبين بسعر الدولار ما تزال متواصلة في بغداد وعدد من المحافظات.
وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز إن "القوات الأمنية ألقت القبض خلال الأيام الماضية على عدد من المضاربين في أسواق محلية مختلفة، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة"، موضحاً أن "الحملة تشمل متابعة محال الصيرفة غير المجازة والأفراد الذين يتاجرون بالعملة خارج الأطر القانونية".
وأشار إلى أن "هذه العمليات تُنفذ بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية، لضبط السوق الموازي ومنع استغلال حاجة المواطنين".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقاً عن إلقاء القبض على 91 شخصاً بتهمة التلاعب بأسعار الدولار.
احتياطيات قوية وسلاح المنصة
اقتصادياً، تمثل احتياطيات العراق من العملة الصعبة خط الدفاع الأول عن الدينار، إذ يستخدمها البنك المركزي لتغطية الطلب الحقيقي المرتبط بالتجارة الخارجية واحتياجات المسافرين.
ويؤكد خبراء أن "التوسع في تمويل الاستيرادات عبر المنصة الإلكترونية والمصارف المراسلة يقلل من اعتماد التجار على السوق السوداء، ما يؤدي تلقائياً إلى تخفيف الضغط على أسعار الصرف في السوق الموازي".
ملف دولار المطار تحت المجهر
وفي موازاة الإجراءات النقدية، أعادت وزارة المالية فتح ملفات فساد مرتبطة ببيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.
فقد استُدعي أكثر من 20 مسؤولاً وموظفاً في مصرف الرافدين للتحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب وتهريب العملة.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت قراراً بسحب يد مدير المصرف وعدد من المسؤولين، في خطوة وُصفت بأنها رسالة حازمة بأن الدولار المدعوم مخصص حصراً للمستحقين، وأن أي تلاعب سيواجه بإجراءات صارمة.
خبراء: النتائج تحتاج وقتاً
ورغم التفاؤل الرسمي، يرى خبراء اقتصاديون أن انعكاس هذه الإجراءات على أسعار الصرف يحتاج إلى نَفَس طويل، مؤكدين أن الحل المستدام لا يقتصر على الملاحقات الأمنية، بل يتطلب إصلاحات أعمق تشمل استقرار القوانين المالية والضريبية، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع الشمول المالي.
ومع استمرار الضغط الحكومي على منافذ بيع الدولار، وتشديد الرقابة على المصارف والأسواق، تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج التحقيقات والإجراءات الحالية، وسط ترجيحات بأن تشهد أسعار الدولار الموازي تراجعاً ملموساً مع إحكام السيطرة على منابع المضاربة واستعادة هيبة الدولة في إدارة الملف النقدي.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
Play
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
Play
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
Play
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
Play
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04

اخترنا لك
قفزة جديدة للذهب في العراق مع انطلاق الأسبوع
03:53 | 2026-02-07
العراق في المرتبة 17 عالميًا كأرخص أسعار البنزين وتوجه لرفع اسعاره
03:49 | 2026-02-07
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
02:46 | 2026-02-07
اتساع رقعة "اغنياء البتكوين".. والعراق بالمرتبة 42 عالميًا بامتلاك العملات المشفرة
01:50 | 2026-02-07
اعتمادا على توقعات الاقتصاد والمخاطر والنفط.. ستاندرد اند بورز تحدد "تصنيف العراق الائتماني"
01:02 | 2026-02-07
الذهب إلى أعلى مستوى والدولار إلى أدنى قيمة
03:00 | 2026-02-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.