LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
المخزون 135 مليوناً والانتاج اليومي 30 مليون لتر.. النفط: لا وجود لازمة بنزين
اقتصاد
2026-02-07 | 17:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
485 شوهد
نفت
وزارة النفط
، اليوم السبت، وجود أي أزمة في مادة البنزين، مؤكدة إنتاج 30 مليون لتر يومياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة
عبد الصاحب
بزون
الحسناوي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إننا "ننفي ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أزمة في مادة البنزين"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي أزمة في هذه المادة".
وأوضح أن "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر".
وأشار إلى أن "معدل الاستهلاك ارتفع قليلًا ليبلغ 33.5 مليون لتر يوميًا؛ وذلك بسبب العطلة وزيادة حركة المركبات وخروج المواطنين"، مبينًا أن "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة".
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا في الإنتاج"، لافتًا إلى أن "وحدة FCC في
البصرة
باشرت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".
وأكد الحسناوي أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر شباط"، مشددًا على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة".
وبيّن أن "ملاكات
وزارة النفط
بجميع تشكيلاتها تواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل توفير المشتقات النفطية لأبناء الشعب العراقي"، مؤكدًا "السيطرة الكاملة على ملف المشتقات وعدم تسجيل أي نقص".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
