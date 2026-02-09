النفط يتراجع مع تصاعد الاطمئنان للمباحثات الامريكية الايرانية

وخسرت 49 سنتا أو 0.72 بالمئة لتتراجع إلى 67.56 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 50 سنتا عند التسوية يوم الجمعة، وهبط سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 63.13 دولار بعد ارتفاعه 26 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.وقال ، محلل السوق لدى آي جي "انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة هذا الأسبوع، مع تنفس السوق الصعداء بعد المحادثات النووية البناءة بين وإيران في عُمان"، مبينا انه "مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط إلى حد كبير ".