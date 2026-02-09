المثقال يتجاوز المليون و50 ألفاً.. قفزة جديدة بأسعار الذهب في أسواق بغداد

سجلت أسعار الذهب في سوق الجملة المخصص للمصوغات الأجنبية والعراقية الأرقام التالية:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):سعر البيع: 1.059.000 دينار للمثقال الواحد.سعر الشراء: 1.055.000 دينار للمثقال الواحد.(مقارنة بـ 1.044.000 دينار ليوم أمس الأحد)سعر البيع: 1.029.000 دينار.سعر الشراء: 1.025.000 دينار.تراوحت الأسعار لدى باعة المفرق مع احتساب هامش الربح والمصنعية كالتالي:الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح ما بين 1.060.000 و1.070.000 دينار.الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح ما بين 1.030.000 و1.040.000 دينار.