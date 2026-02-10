مازال اكثر من مليون دينار للمثقال.. الذهب يرتفع مع ارتفاع الدولار

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب في لليوم الثلاثاء، تزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.065 مليون دينار و1.075 مليون دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.035 مليون دينار و1.045 مليون دينار.

