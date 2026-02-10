محافظ البنك المركزي: سعر صرف الدولار ثابت ولن يتغير

وقال العلاق في تصريح نشرته وتابعته ، ان "سعر صرف الدولار ثابت ولن يتغير"، مبينا "اننا لا نعاني من أي مشكلة في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية ومستمرون في ضخ الدولار".وأضاف ان "الاعتماد المفرط على النقد لم يعد منسجماً مع متطلبات الاقتصاد الحديث"، مشيرا الى ان "بناء نظام متطور يتطلب أنظمة إلكترونية آمنة وسريعة وشفافة".وذكر ان "تطوير الدفع الإلكتروني أسهم بتسهيل التعاملات اليومية وتقليل الوقت والجهد"، مشددا على "أهمية العمل مع حكومة الإقليم على توحيد الأنظمة وتوسيع الخدمات الرقمية".وبين ان "التعامل في التكامل المالي مع الإقليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، لافتا الى ان "تطبيق "E-Psule" يمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاعين العام والخاص".واكد ان "البنك المركزي يدعم مبادرات تطوير الخدمات المالية ولجميع المحافظات"، موضحا ان "منظومة الدفع الإلكتروني ضرورة لتحسين الاقتصاد وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية".