الذهب يواصل الارتفاع في الاسواق

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظا بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية عند مستوى 5050 دولارًا.

وفيما يلي أسعار بيع المثقال في السوق المحلية:

مثقال 18 بـ 953 الف دینار

مثقال 21 بـ 1.109 ملیون دینار

مثقال 22 بـ 1.163 ملیون دینار

مثقال 24 بـ 1.268 ملیون دینار