مالية كردستان تعلن إيداع رواتب شهر كانون الثاني

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "تم إيداع رواتب شهر كانون الثاني في الحساب المصرفي لوزارة المالية".



واضاف البيان انه "تم تحويل مبلغ 931 مليارًا و257 مليون دينار عراقي، كمخصصات لتمويل رواتب موظفي عن شهر كانون الثاني".