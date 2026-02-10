الرافدين يعلن تحقيق 841 مليار دينار من الجباية الإلكترونية خلال شهر

وأشار المصرف في بيان ورد لـ ، إلى أن "إجمالي عدد التسويات المنفذة بلغ 73,226 تسوية إلكترونية خلال الشهر المذكور، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على خدمات الجباية الرقمية".وكشف عن "ارتفاع عدد الدوائر الحكومية المفعّلة لنظام الجباية الإلكترونية إلى 2,544 دائرة في كانون الثاني 2026، مقارنةً بـ 1,808 دوائر حكومية للفترة نفسها من عام 2025، بما يؤكد تنامي الثقة بالنظام وتوسّع دائرة استخدامه".وأكد المصرف أن "هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برامج التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التحصيل والإيرادات الحكومية".