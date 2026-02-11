تفكير ترامب ارسال "حاملة طائرات ثانية" يرفع اسعار النفط

وزادت 55 سنتا، بما يعادل 0.80 بالمئة لتسجل 69.35 دولار للبرميل كما صعد سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو 0.89 بالمئة، مسجلا 64.53 دولار.وقال محللون في مجموعة بورصات في تقرير "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأمريكي الإقليمي".وقال المتحدث باسم أمس الثلاثاء إن المحادثات مع سمحت لطهران بتقييم جدية وأظهرت توافقا كافيا لمواصلة المسار الدبلوماسي، وقال محللون في إيه.إن.زد إنه بعد تراجع الأسعار عقب تصريح وزير خارجية بأن المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، تبددت الآمال في التوصل إلى حل سلمي في وقت لاحق بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المحادثات.